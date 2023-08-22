В Херсоне утром раздаются взрывы, есть повреждения
Сегодня с самого утра в Херсоне слышны взрывы — оккупанты несколько раз обстреляли Корабельный район города.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Ночью противник из минометов обстрелял Херсон, а из артиллерии село Садовое. В результате вражеских обстрелов пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: ASTRA
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов