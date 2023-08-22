В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Под утро в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, перебита линия электропередачи — в нескольких районах города пропал свет.
Об этом сообщил начальник военной администрации Александр Вилкул.
Обновлено в 08:50. По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, известно о пострадавшем мужчине, ему оказали помощь, лечиться он будет амбулаторно.
От ракетного удара повреждения получили 20 частных жилых домов.
Воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью в Днепропетровской области объявили в 05:31. Почти сразу в Кривом Роге прогремел взрыв.
Александр Вилкул напоминает горожанам, чтобы ничего не фотографировали, не снимали, и не распространяли в соцсетях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов