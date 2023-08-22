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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший

Кривий ріг 22 червня
Фото: Depositphotos

Под утро в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, перебита линия электропередачи — в нескольких районах города пропал свет.

Об этом сообщил начальник военной администрации Александр Вилкул.

Обновлено в 08:50. По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, известно о пострадавшем мужчине, ему оказали помощь, лечиться он будет амбулаторно.

От ракетного удара повреждения получили 20 частных жилых домов.

Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня
Кривий ріг 22 червня

Воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью в Днепропетровской области объявили в 05:31. Почти сразу в Кривом Роге прогремел взрыв.

Александр Вилкул напоминает горожанам, чтобы ничего не фотографировали, не снимали, и не распространяли в соцсетях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Взрыв, Кривой Рог
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