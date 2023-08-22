В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший

Под утро в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв, перебита линия электропередачи — в нескольких районах города пропал свет.

Об этом сообщил начальник военной администрации Александр Вилкул.

Обновлено в 08:50. По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, известно о пострадавшем мужчине, ему оказали помощь, лечиться он будет амбулаторно.

От ракетного удара повреждения получили 20 частных жилых домов.

Воздушную тревогу в связи с ракетной опасностью в Днепропетровской области объявили в 05:31. Почти сразу в Кривом Роге прогремел взрыв.

Александр Вилкул напоминает горожанам, чтобы ничего не фотографировали, не снимали, и не распространяли в соцсетях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 545-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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