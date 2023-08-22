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Валентина Чорна, редактор ленты

Отобрал автомат и убежал: житель Тернопольщины избил военного

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Фото: Нацполиция

В Кременце Тернопольской области местный житель жестоко избил военного и отобрал у него оружие.

Как сообщили в полиции, избитого военнослужащего нашли в лесополосе вечером 21 августа. С многочисленными травмами головы его доставили в больницу.

— По предварительным данным, между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, который перерос в драку. Когда военнослужащий потерял сознание, злоумышленник отобрал у него автомат, бронежилет и скрылся в неизвестном направлении, — сообщили правоохранители.

Нападавшим оказался 42-летний житель Кременца, который неоднократно был судим за насильственные преступления. Правоохранителям удалось оперативно задержать вооруженного мужчину.

От разъяренного подозреваемого полицейские спасли сожительницу и двух ее малолетних детей, которые находились вместе с ним в доме.

У него изъяли оружие, бронежилет и другие похищенные вещи военнослужащего.

Жителя Кременца задержали в соответствии со статьей 208 УПК. По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 262 Уголовного кодекса Украины (завладение огнестрельным оружием путем разбоя).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту и избрании меры пресечения.

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Нацполиция

Источник: Нацполиция
військовослужбовці, Полиция, Тернопольская область, Тернопільщина
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