Отобрал автомат и убежал: житель Тернопольщины избил военного
В Кременце Тернопольской области местный житель жестоко избил военного и отобрал у него оружие.
Как сообщили в полиции, избитого военнослужащего нашли в лесополосе вечером 21 августа. С многочисленными травмами головы его доставили в больницу.
— По предварительным данным, между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, который перерос в драку. Когда военнослужащий потерял сознание, злоумышленник отобрал у него автомат, бронежилет и скрылся в неизвестном направлении, — сообщили правоохранители.
Нападавшим оказался 42-летний житель Кременца, который неоднократно был судим за насильственные преступления. Правоохранителям удалось оперативно задержать вооруженного мужчину.
От разъяренного подозреваемого полицейские спасли сожительницу и двух ее малолетних детей, которые находились вместе с ним в доме.
У него изъяли оружие, бронежилет и другие похищенные вещи военнослужащего.
Жителя Кременца задержали в соответствии со статьей 208 УПК. По данному факту начато уголовное производство по части 3 статьи 262 Уголовного кодекса Украины (завладение огнестрельным оружием путем разбоя).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Решается вопрос об объявлении подозрения фигуранту и избрании меры пресечения.
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