Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
Атака РФ на Чернигов. Количество пострадавших увеличилось, пять человек — в тяжелом состоянии
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Попал в течение и тонул: в Кривом Роге мать бросилась спасать сына и погибла
Каким будет обучение с 1 сентября 2023 года в областях Украины
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО во время ракетной атаки на Киев, вынесли приговоры

суд
Фото: Pixabay

Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО во время одной из самых массированных ракетных атак по Киеву, вынесли приговоры. Они получили по 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от 1 до 3 лет соответственно.

Как сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в мае четверо жителей Киева во время ракетных атак оккупантов сняли на камеру и распространяли в мессенджерах и других социальных сетях результаты поражения воздушных целей. Также блогеры засветили размещение Сил обороны и направление систем ПВО в Киеве.

– Во время досудебного следствия все фигуранты признали свою вину в полном объеме. В июле обвинительные акты в отношении указанных лиц были направлены в районные суды города Киева, – говорится в сообщении.

Районные суды Киева признали блогеров виновными по ч. 2 ст. 114-2 УКУ и вынесли приговоры.

Фигурантам назначили по 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от 1 до 3 лет соответственно. Приговоры уже вступили в силу.

Напомним, известная блогер Анна Алхим попала в скандал из-за ракетной атаки на больницу в Днепре. Соцсети обвиняют ее в корректировке огня на здание из-за публикации в Instagram, которую она сделала вечером 25 мая.

В заметке Анна написала о присутствии огромного количества военных в больницах Днепра №6 и №9 и призвала 600 тыс. подписчиков помочь нашим защитникам и принести в точки сбора одежду и продукты.

После этого, утром 26 мая оккупанты поразили ракетой медучреждение Днепра.

Читайте также
В Киеве известный блогер снимал стримы с дискредитацией ВСУ
Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО во время ракетной атаки на Киев, вынесли приговоры

Блогер, Київ, ракетний удар, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Кабмин изменил место для создания Военного мемориального кладбища
Кладовище для ЗСУ
СБУ показала фото ракеты Искандер, которой оккупанты атаковали Чернигов
Іскандер
Произошла детонация во время экспертизы: ГБР о взрыве в криминалистическом центре МВД
Вибуху у криміналістичному центрі МВС
Дело судьи Тандыра направили в суд
Олексій Тандир ДТП у Києві
Под стражей без залога: суд арестовал двух нападавших на заместителя главы налоговой
напад на Євгена Сокура
Игры
Видео
Из одного ада в другой: героическая история женщины из Азовстали, пережившей российский плен

86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.

Кристина Гавриш
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (23.08.2023)
Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО во время ракетной атаки на Киев, вынесли приговоры
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (23.08.2023)
Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО во время ракетной атаки на Киев, вынесли приговоры
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (23.08.2023)
Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО во время ракетной атаки на Киев, вынесли приговоры
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (23.08.2023)
Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО во время ракетной атаки на Киев, вынесли приговоры
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь