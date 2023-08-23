Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО во время ракетной атаки на Киев, вынесли приговоры

Четырем блогерам, которые снимали работу ПВО во время одной из самых массированных ракетных атак по Киеву, вынесли приговоры. Они получили по 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от 1 до 3 лет соответственно.

Как сообщают в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, в мае четверо жителей Киева во время ракетных атак оккупантов сняли на камеру и распространяли в мессенджерах и других социальных сетях результаты поражения воздушных целей. Также блогеры засветили размещение Сил обороны и направление систем ПВО в Киеве.

– Во время досудебного следствия все фигуранты признали свою вину в полном объеме. В июле обвинительные акты в отношении указанных лиц были направлены в районные суды города Киева, – говорится в сообщении.

Районные суды Киева признали блогеров виновными по ч. 2 ст. 114-2 УКУ и вынесли приговоры.

Фигурантам назначили по 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком от 1 до 3 лет соответственно. Приговоры уже вступили в силу.

Напомним, известная блогер Анна Алхим попала в скандал из-за ракетной атаки на больницу в Днепре. Соцсети обвиняют ее в корректировке огня на здание из-за публикации в Instagram, которую она сделала вечером 25 мая.

В заметке Анна написала о присутствии огромного количества военных в больницах Днепра №6 и №9 и призвала 600 тыс. подписчиков помочь нашим защитникам и принести в точки сбора одежду и продукты.

После этого, утром 26 мая оккупанты поразили ракетой медучреждение Днепра.

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