Ракетная опасность: в Днепропетровской области раздаются взрывы
В Днепропетровской области раздаются взрывы.
В Воздушных Силах ВСУ сообщают о ракетной опасности, также известно, что в области работает ПВО.
— Днепропетровская область — ракетная опасность, работает ПВО!” — говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 23 августа, День государственного флага, в Сумах и области также громко, там трижды за сутки прогремели взрывы.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш