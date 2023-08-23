Ракетная опасность: в Днепропетровской области раздаются взрывы

В Днепропетровской области раздаются взрывы.

В Воздушных Силах ВСУ сообщают о ракетной опасности, также известно, что в области работает ПВО.

— Днепропетровская область — ракетная опасность, работает ПВО!” — говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 23 августа, День государственного флага, в Сумах и области также громко, там трижды за сутки прогремели взрывы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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