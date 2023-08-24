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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Мариуполе прогремел мощный взрыв: сообщают о детонации

Маріуполь
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв, который слышали все районы города. В Левобережном районе сообщают о детонации после взрыва.

Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, взрывная волна ощутима в Центральном и Приморском районах.

— Вечер перестает быть томным, — отметил советник мэра Мариуполя.

Взрыв в Мариуполе 23 августа 2023 — что известно о взрыве в Мариуполе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Мариуполь, Україна-Росія
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