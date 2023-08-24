В Мариуполе прогремел мощный взрыв: сообщают о детонации
Во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв, который слышали все районы города. В Левобережном районе сообщают о детонации после взрыва.
Об этом заявил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, взрывная волна ощутима в Центральном и Приморском районах.
— Вечер перестает быть томным, — отметил советник мэра Мариуполя.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 546-е сутки.
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