Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Во Львовской области Государственное бюро расследований разоблачило наркогруппировку, которая пыталась продавать наркотики раненым бойцам.
Как сообщают в ГБР, организовал наркобизнес житель Львовщины совместно с действующим и бывшим военнослужащими.
Они наладили сбыт психотропных веществ, в частности амфетамина, среди местного населения Червонограда.
В месяц злоумышленники сбывали до 7 500 доз стоимостью более 600 тыс. грн.
— Для конспирации они создали ветеранскую общественную организацию. В ее помещении хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества, — сообщили следователи.
Волонтеры даже пытались предлагать и подсадить на свой товар раненых украинских военных, уверяя, что наркотики помогут смягчить их страдания от боли.
Правоохранители задержали организатора и сообщника на попытке продажи партии амфетамина весом 115 г.
Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты, в которых было расфасовано психотропное вещество, готовое для дальнейшего сбыта раненым военнослужащим и гражданскому населению.
Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УКУ).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Полномасштабное вторжение заставило чиновников по-другому взглянуть на систему государственных наград. Оказалось, что отличий чисто за героизм в условиях войны у нас не было, а одну и ту же награду могли получать как гражданские, так и бойцы на фронте.Олег Корниенко