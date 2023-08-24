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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку

Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Фото: ГБР

Во Львовской области Государственное бюро расследований разоблачило наркогруппировку, которая пыталась продавать наркотики раненым бойцам.

Как сообщают в ГБР, организовал наркобизнес житель Львовщины совместно с действующим и бывшим военнослужащими.

Они наладили сбыт психотропных веществ, в частности амфетамина, среди местного населения Червонограда.

В месяц злоумышленники сбывали до 7 500 доз стоимостью более 600 тыс. грн.

— Для конспирации они создали ветеранскую общественную организацию. В ее помещении хранили и фасовали наркотические средства и психотропные вещества, — сообщили следователи.

Волонтеры даже пытались предлагать и подсадить на свой товар раненых украинских военных, уверяя, что наркотики помогут смягчить их страдания от боли.

Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку
Хотели продавать амфетамин раненым бойцам: на Львовщине задержали наркогруппировку

Правоохранители задержали организатора и сообщника на попытке продажи партии амфетамина весом 115 г.

Во время обыска в помещении общественной организации были обнаружены пакеты, в которых было расфасовано психотропное вещество, готовое для дальнейшего сбыта раненым военнослужащим и гражданскому населению.

Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном производстве и сбыте наркотических средств в особо крупных размерах, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 307 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Источник: ГБР
ГБР, Львовская область, Наркотики
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