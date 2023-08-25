Ночная “бавовна”: в Севастополе прогремела серия взрывов

Вечером 24 августа в оккупированном Севастополе, что в Крыму, прогремели взрывы.

Как сообщили местные жители в Telegram-каналах, было слышно не менее пяти взрывов.

Более подробной информации пока нет, официально инцидент не комментировали.

Напомним, в ночь на 24 августа ГУР Минобороны при поддержке Военно-морских сил ВСУ провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму.

Спецподразделения на плавсредствах высадились на берег в районе населенных пунктов Оленевка и Маяк и установили государственный флаг.

Во время спецоперации были повреждены четыре быстроходных катера РФ, по меньшей мере 30 россиян были ликвидированы.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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