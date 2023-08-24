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Марта Бондаренко, редактор ленты

Россияне обстреляли село на Херсонщине, погиб тракторист

Россияне обстреляли село на Херсонщине, погиб тракторист

В селе Широкая Балка Херсонской области из-за вражеского обстрела погиб тракторист.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Мужчина работал в поле вблизи села. Во время обстрела он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Широка Балка карта

Сегодня утром российские оккупанты несколько раз обстреляли Херсон, ранены три человека, в том числе 7-летняя девочка. У нее ранения средней тяжести.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, загиблі, Херсонская область
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