Марта Бондаренко, редактор ленты
Россияне обстреляли село на Херсонщине, погиб тракторист
В селе Широкая Балка Херсонской области из-за вражеского обстрела погиб тракторист.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Мужчина работал в поле вблизи села. Во время обстрела он получил ранения, несовместимые с жизнью.
Сегодня утром российские оккупанты несколько раз обстреляли Херсон, ранены три человека, в том числе 7-летняя девочка. У нее ранения средней тяжести.
Фото: Херсонская областная прокуратура
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