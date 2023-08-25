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Валентина Чорна, редактор ленты

В Одессе прогремели взрывы, сообщают о пуске Калибров

В Одессе прогремели взрывы, сообщают о пуске Калибров

Вечером 24 августа в Одессе раздались взрывы. Сработала украинская противовоздушная оборона.

Информацию подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

По данным мониторинговых Telegram-каналов, российские оккупанты осуществили пуск Калибров в направлении Одесщины.

Воздушная тревога в области началась в 23:30 и продолжалась 17 минут.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 547-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Одесса
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