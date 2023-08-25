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Татьяна Забожко, редактор ленты

Раненых повезли в Симферополь: в Крыму дымит военная база

Перевальне в Криму 25 серпня 2023

В селе Перевальное на территории пока оккупированного Крыма дымится военная база.

Фото “бавовны” обнародовал городской глава Мелитополя Иван Федоров.

По предварительным данным, с военной базы в госпиталь в Симферополе привезли много раненых оккупантов.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Крым
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