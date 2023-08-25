Татьяна Забожко, редактор ленты
Раненых повезли в Симферополь: в Крыму дымит военная база
В селе Перевальное на территории пока оккупированного Крыма дымится военная база.
Фото “бавовны” обнародовал городской глава Мелитополя Иван Федоров.
По предварительным данным, с военной базы в госпиталь в Симферополе привезли много раненых оккупантов.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 548-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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