Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
В России разбился частный самолет: есть погибшие
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В Винницкой области в ДТП погибли 12 человек, среди них шестеро детей
Срочно
В Кривом Роге прогремел взрыв: в нескольких районах пропал свет, есть пострадавший
Происшествия
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного

Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного
Фото: СБУ

В Одессе военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГБР задержала главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, который разворовывал оборонный бюджет при возведении инфраструктурных объектов для ВСУ.

По данным следствия, чиновник присвоил более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона.

— Для реализации сделки он привлек директора местной строительной компании. Согласно заключенному договору предприниматель должен был обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса для украинских защитников, — рассказали в СБУ.

Однако подрядчики не выполнили своих обязательств, в частности не установили более 800 м² резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения.

При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой.

Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного

Фото: СБУ

Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного

Фото: СБУ

Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.

На основании собранных доказательств главному инженеру военного квартирно-эксплуатационного управления сообщено о подозрении по трем статьям УКУ.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Прежде всего проверяется причастность к схеме других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Читайте также
Помогал РФ готовить обстрел ТЭЦ Киева: СБУ задержала российского агента
СБУ затримала агента РФ на Київщині

Источник: СБУ
держбюджет, Одесса, СБУ, Украинская армия
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ дважды за ночь атаковала ракетами Одесчину: что известно
Запуск ракет типу Калібр із моря
Помогал РФ готовить обстрел ТЭЦ Киева: СБУ задержала российского агента
СБУ затримала агента РФ на Київщині
Расстреляли авто киевлянина под Бучей: объявлено о подозрении пяти российским десантникам
ексгумація тіл, Буча, братські могили
На Тернопольщине депутат за деньги помогал мобилизованным избежать ротации на передовую
Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного
”Заработала” 2 млн грн: на Николаевщине за обман семей пленных задержан “детектив”
Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (25.08.2023)
Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (25.08.2023)
Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь