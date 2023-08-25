Присвоил 1 млн грн при строительстве спорткомплекса для ВСУ: в Одессе задержали военного

В Одессе военная контрразведка Службы безопасности совместно с ГБР задержала главного инженера военного квартирно-эксплуатационного управления, который разворовывал оборонный бюджет при возведении инфраструктурных объектов для ВСУ.

По данным следствия, чиновник присвоил более 1 млн бюджетных гривен, которые были выделены на строительство многофункционального спортивного комплекса в одном из военных городков региона.

— Для реализации сделки он привлек директора местной строительной компании. Согласно заключенному договору предприниматель должен был обеспечить все работы по возведению современного спорткомплекса для украинских защитников, — рассказали в СБУ.

Однако подрядчики не выполнили своих обязательств, в частности не установили более 800 м² резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения.

При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой.

Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.

На основании собранных доказательств главному инженеру военного квартирно-эксплуатационного управления сообщено о подозрении по трем статьям УКУ.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Прежде всего проверяется причастность к схеме других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Источник : СБУ

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