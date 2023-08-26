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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Киеве супруги приютили таксиста, а он украл у них $120 тыс. и сбежал на отдых в Одессу

В Киеве супруги приютили таксиста, а он украл у них $120 тыс. и сбежал на отдых в Одессу
Фото: Нацполиция

В Киеве супруги приютили мужчину, которому негде было жить, а он обокрал их квартиру и сбежал на отдых в Одессу. Мошенника подозревают в краже $120 тыс.

— Супруги познакомились с мужчиной, который рассказал, что ему негде жить и попросил приютить его. Обеспокоенные жизненной ситуацией нового знакомого мужчина и женщина оставили его погостить у себя дома и поехали по делам. Когда вернулись домой — всюду были разбросаны вещи, исчезла немалая сумма денег и золотые украшения, — сообщили в полиции Киева.

Злоумышленник являлся водителем такси и все, что было известно супругам о новом знакомом — только его имя и номер телефона.

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В Киеве супруги приютили таксиста, а он украл у них $120 тыс. и сбежал на отдых в Одессу

Однако по фотографии удалось установить личность вора. Им оказался полтавчанин, 1987 года рождения, который имеет криминальное прошлое. Он ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и мошенничества.

Мужчину задержали в Одессе, в одном из отелей. По месту пребывания фигуранта полицейские обнаружили вещественные доказательства — часть похищенных денег, которую злоумышленник еще не успел потратить.

В Киеве супруги приютили таксиста, а он украл у них $120 тыс. и сбежал на отдых в Одессу

Фото: Нацполіція

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 УК Украины — кража, совершенная в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2 684 000 грн.

Злочинність, Київ, Кража, Одесса
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