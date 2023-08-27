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Илья Нежигай, редактор ленты

Работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы

Работает ПВО: в Запорожье прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Запорожье прогремели взрывы вечером 26 августа.

Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

По сообщениям местных Telegram-каналов, для защиты региона работает противовоздушная оборона.

Вместе с тем, перед началом атаки в Запорожской областной военной администрации предупреждали, что на территории области существует угроза использования ударных беспилотников со стороны врага. Впоследствии это подтвердили в Воздушных силах ВСУ.

Узнать, где в Украине работает воздушная тревога, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 549-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Взрыв, Запорожье, Запорожская область, Російська агресія
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