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Юлия Захарченко, редактор ленты

Опять громко: на Мелитопольском направлении прогремели взрывы

Опять громко: на Мелитопольском направлении прогремели взрывы
Фото: Pixabay

Во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области прогремели мощные взрывы, которые были слышны местным жителям.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова людей, которые там живут сейчас.

— Оккупантам на Мелитопольском направлении снова громко. Жители Мелитополя сообщают о взрывах за городом, — отметил мэр Федоров.

Взрывы в Мелитополе 26 августа 2023 — что известно о взрывах в Мелитопольском районе

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 549-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Іван Федоров, Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь, Росія
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