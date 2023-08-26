Опять громко: на Мелитопольском направлении прогремели взрывы

Во временно оккупированном Мелитопольском районе Запорожской области прогремели мощные взрывы, которые были слышны местным жителям.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на слова людей, которые там живут сейчас.

— Оккупантам на Мелитопольском направлении снова громко. Жители Мелитополя сообщают о взрывах за городом, — отметил мэр Федоров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 549-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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