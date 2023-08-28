Наводила российские Грады и дроны. На Херсонщине задержали агента Кремля

Служба безопасности Украины задержала еще одного агента Кремля, которая корректировала воздушные удары РФ по освобожденному Херсону.

Как выяснили следователи, женщина в течение последнего месяца передавала агрессору геолокации Сил обороны. Она отслеживала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась определять их ориентировочное количество и наличие военной техники.

– По ее координатам российские оккупанты осуществляли регулярные удары по городу, Градами и дронами-камикадзе. Всю собранную развединформацию она передавала агрессору через мессенджер в виде скриншотов карт с пометками объектов, – говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, фигуранткой является местная жительница, которую захватчики дистанционно завербовали после деоккупации Херсона.

Она заинтересовала врага своей деструктивной активностью на прокремлевских интернет-ресурсах, где оставляла антиукраинские комментарии.

Во время обыска у агента изъяты средства связи с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Источник : СБУ

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