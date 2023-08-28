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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам

В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
Фото: СБУ

В Виннице контрразведка СБУ совместно с Нацполицией ликвидировали масштабную схему нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

В результате спецоперации задержали организатора сделки — чиновника местного лечебно-диагностического центра, который привлек к незаконной деятельности более 10 человек. В частности, чиновников областной военно-врачебной комиссии.

— За деньги организатор схемы предлагал потенциальным призывникам избежать мобилизации и сбежать за границу на основании фиктивных документов о непригодности к военной службе по состоянию здоровья, — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, стоимость таких услуг оценивалась от $3 тыс. до $10 тыс. Сумма зависела от “сложности” диагноза и срочности его “установления”.

После получения так называемого заказа злоумышленник обращался к своим сообщникам из местной военной медкомиссии, которые фальсифицировали медицинские заключения о состоянии здоровья их клиентов.

Таким образом они создавали формальное основание для списания военнообязанных мужчин с воинского учета и снятия соответствующих ограничений по выезду за границу.

Сотрудники СБУ установили более 200 эпизодов совершения преступления со стороны организатора схемы и его сообщников.

В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам

Правоохранители задержали главного фигуранта — чиновника лечебно-диагностического центра с поличным во время передачи ему новой суммы неправомерной выгоды.

При обысках в автомобиле, а также по месту работы и проживания задержанного обнаружены:

  • деньги, полученные коррупционным путем;
  • документы, черновые записи и компьютерная техника с доказательствами незаконной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ч. 2 ст. 368 УКУ.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Источник: СБУ
Вінниця, мобілізація, Нацполиция, СБУ, Украинская армия
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