Взрыв в Энергодаре: ударили по штабу кадыровцев из Росгвардии

В понедельник, 28 августа, во временно оккупированном городе Энергодар (Запорожская область) раздался взрыв в здании, где российские оккупанты обустроили “штаб” ОМОН.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Операцию провело местное движение сопротивления, которое координировали в ГУР. Судя по обнародованному видео, атаку провели с помощью беспилотника.

По данным разведки, взрыв прогремел в 09:50 утра по адресу улица Строителей, 46.

До полномасштабной войны там находилось отделение одного из украинских банков. А после вторжения “кадыровцы” захватили помещение и организовали там импровизированную “казарму” подразделения Росгвардии ОМОН Ахмат-1.

В результате взрыва пострадал личный состав оккупантов и автомобили, припаркованные во дворе. В самом помещении возник пожар.

На место инцидента прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Разведка уточняет данные о количестве убитых и раненых “кадыровцев”.

Жертв и пострадавших среди местного населения нет.

– После серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную “военно-гражданскую администрацию”. В настоящее время в Энергодаре проходят проверки и ограничен доступ к сети интернет, — отметили в ГУР.

Как известно, 23 августа, в День государственного флага Украины, прогремел мощный взрыв в штабе отделения ФСБ в Энергодаре, в момент наибольшей концентрации рашистов. А после начала эвакуации по парковочной площадке вблизи здания был нанесен еще один удар, дополнительно уничтоживший оккупантов.

Источник : ГУР

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