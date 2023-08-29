В Днепре патрульный застрелил мужчину, который напал на него и напарницу — СМИ

Вечером 29 августа в Днепре патрульный застрелил мужчину, который напал на него и напарницу.

Как сообщают местные СМИ и Telegram-каналы, полицейские остановили автомобиль Jaguar для проверки.

Во время беседы с правоохранителями произошел конфликт. Водитель напал на патрульную и начал ее бить, после чего переключился на другого патрульного.

В результате драки один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие.

От полученных ранений мужчина погиб. Сотрудники полиции и медики уже работают на месте происшествия.

На данный момент в полиции событие не комментируют. Факты ICTV обратились за комментарием в местное управление ГБР, но пока не получили ответа.

По словам очевидцев, водитель, в которого выстрелил патрульный, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что полицейский открыл огонь уже лежа на земле. Его с напарником пришлось отправить в больницу.

В машине, которую остановили, также находились дети. Семья погибшего сейчас на месте происшествия.

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