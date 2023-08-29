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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы

В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Покровском районе Донецкой области прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, российские войска пытаются атаковать регион.

Взрывы в Покровском районе Донецкой области 29 августа 2023 — что известно о взрыве

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 552-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Покровськ
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
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