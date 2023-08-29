Нуждается в проверкеЮлия Захарченко, редактор ленты
В Покровском районе Донецкой области прогремели взрывы
В Покровском районе Донецкой области прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, российские войска пытаются атаковать регион.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 552-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
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