Под Киевом на берегу реки нашли обгоревшую 16-летнюю девушку: что произошло
На одном из водоемов города Сквира Киевской области несовершеннолетнюю поразило током во время отдыха на природе.
Об этом в Telegram сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.
— Парень вместе с девушкой проводили время на одном из водоемов города Сквира. В момент, когда 16-летняя забрасывала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач, после чего девушка упала на землю, — написал он.
Пострадавшую немедленно госпитализировали в Белоцерковскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии с термическими ожогами большей части тела.
— На месте происшествия работали сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевщины. Призываю родителей быть внимательными к досугу детей! Предупреждать о возможных рисках и опасности, — добавил он.
Фото: Андрей Небытов
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев