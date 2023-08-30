Под Киевом на берегу реки нашли обгоревшую 16-летнюю девушку: что произошло

На одном из водоемов города Сквира Киевской области несовершеннолетнюю поразило током во время отдыха на природе.

Об этом в Telegram сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов.

— Парень вместе с девушкой проводили время на одном из водоемов города Сквира. В момент, когда 16-летняя забрасывала удочку, леска зацепила высоковольтную линию электропередач, после чего девушка упала на землю, — написал он.

Пострадавшую немедленно госпитализировали в Белоцерковскую больницу. Она находится в тяжелом состоянии с термическими ожогами большей части тела.

— На месте происшествия работали сотрудники Белоцерковского управления полиции Киевщины. Призываю родителей быть внимательными к досугу детей! Предупреждать о возможных рисках и опасности, — добавил он.

Фото: Андрей Небытов

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