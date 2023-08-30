Пуски Калибров: в Одессе прогремели взрывы
В Одессе был слышен звук взрыва.
Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.
Перед этим в регионе объявлена воздушная тревога.
По данным мониторинговых каналов, Россия выпустила ракеты в сторону Одесской области из Черного моря.
Около 3:07 в Одессе снова прогремел взрыв.
Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил атаку России по области.
— Российские террористы атакуют Одесскую область ракетами. Жители и гости региона, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу, — написал он.
Кипер не сообщил детали и последствия атаки оккупантов.
Посмотреть, где в Украине объявили тревогу, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.