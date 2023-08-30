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Илья Нежигай, редактор ленты

Пуски Калибров: в Одессе прогремели взрывы

Пуски Калибров: в Одессе прогремели взрывы
Фото: Факти ICTV

В Одессе был слышен звук взрыва.

Об этом сообщают корреспонденты Суспільного.

Перед этим в регионе объявлена воздушная тревога.

По данным мониторинговых каналов, Россия выпустила ракеты в сторону Одесской области из Черного моря.

Около 3:07 в Одессе снова прогремел взрыв.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер подтвердил атаку России по области.

— Российские террористы атакуют Одесскую область ракетами. Жители и гости региона, пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя! Не снимайте работу ПВО, не помогайте врагу, — написал он.

Кипер не сообщил детали и последствия атаки оккупантов.

Посмотреть, где в Украине объявили тревогу, можно на интерактивной карте воздушных тревог на Фактах ICTV.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 553-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Взрыв, Одесса
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