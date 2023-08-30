Держал в заложниках жену с ребенком и тещу: на Одесчине мужчина угрожал всей семье

30 августа около 12:00 в городе Черноморск Одесской области мужчина держал в заложниках собственную жену с ребенком и тещу.

Инцидент произошел в одной из квартир на четвертом этаже. Впоследствии мужчина отпустил тещу, а женщину с ребенком продолжил насильно удерживать, угрожая нанести телесные повреждения.

— Сегодня около 12 часов в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из квартир на четвертом этаже в городе Черноморск женщина просит о помощи. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №2 и руководство ГУНП в Одесской области, — говорится в сообщении Нацполиции Одесской области.

Полицейским пришлось вести переговоры с нарушителем. Вскоре правоохранители задержали мужчину и освободили женщину с ребенком.

К слову, в Белгород-Днестровском Одесской области полицейский дважды переехал пенсионерку, а затем скрылся с места трагедии.

Источник : Нацполиция

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