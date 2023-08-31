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Валентина Летяк, редактор ленты

Авиакатастрофа двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области: ГБР проверит несколько версий

Авіакатастрофа двох Мі-8
Фото: ГБР

ГБР начало расследование для установления причин авиакатастрофы двух военных вертолетов Ми-8, разбившихся 29 августа во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области, и в результате которой погибли 6 военнослужащих ВСУ.

Предварительная квалификация — нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Следователи особое внимание уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Среди версий также — диверсия или поражение врагом.

Специалисты проведут диагностику бортовых самописцев. Уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.

Накануне стало известно, что 29 августа в бою под Бахмутом погибли шестеро пилотов из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

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українські Мі-8

Источник: ГБР
Авиакатастрофы, Бахмут, Война в Украине, Вертолет, ГБР, Донецкая область, ВСУ
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