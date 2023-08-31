Авиакатастрофа двух вертолетов Ми-8 в Донецкой области: ГБР проверит несколько версий
ГБР начало расследование для установления причин авиакатастрофы двух военных вертолетов Ми-8, разбившихся 29 августа во время выполнения боевого задания в Краматорском районе Донецкой области, и в результате которой погибли 6 военнослужащих ВСУ.
Предварительная квалификация — нарушение правил полетов или подготовки к ним (ст. 416 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
Следователи особое внимание уделят изучению технического состояния вертолетов и соблюдению правил подготовки к полетам. Среди версий также — диверсия или поражение врагом.
Специалисты проведут диагностику бортовых самописцев. Уже назначен ряд экспертиз, проведены неотложные следственные действия.
Накануне стало известно, что 29 августа в бою под Бахмутом погибли шестеро пилотов из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.
Наши армейцы постепенно продвигаются вперед на Запорожском направлении, выжигая позиции оккупантов. Правда, те и сами охотно кроют артиллерией своих же, разнося то, что осталось от укреплений вдребезги. Об этом свидетельствуют пленные, которым удалось выжить под двойным плотным огнем. Это они называют сплошным адом. Сейчас с захваченными воинами вражеской армии работают следователи СБУ.Андрей Почтев