Бизнесмены хотели втридорога продать Минобороны 80 танковых двигателей — СБУ

Представители одного из отечественных предприятий пытались продать Минобороны 80 танковых двигателей по цене более 77 млн грн, то есть втрое дороже их рыночной стоимости, которая составляет около 24 млн грн.

Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили планы дельцов, заблокировав сделку, и предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

На складах у фигурантов изъяли агрегаты, на которых они пытались присвоить государственные средства, а также приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УКУ (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества.

Изъятые силовые агрегаты и другие запчасти для танков, в частности Т-72, уже передали на нужды ВСУ.

Источник : СБУ

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