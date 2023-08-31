Стрельба в Днепре: в деле ГБР девушка погибшего, скорее всего, будет проходить как свидетель

Девушка мужчины, которого застрелил полицейский в Днепре, в расследовании ГБР, скорее всего, будет проходить как свидетель и участник событий.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

– В уголовном производстве, я предполагаю, она, скорее всего, будет как свидетель и участник событий и будет допрошена в рамках уголовного производства, – сказала советник.

Сапьян отметила, что ГБР расследует исключительно действия правоохранителей. А вероятные нарушения законодательства со стороны той девушки и уголовное производство в отношении нее — это работа полиции.

Известно, что женщина на видео не является женой погибшего Джумбери Силогавы. Он недавно развелся, и его бывшая жена Наталья Силогава намекнула, что она любовница убитого. Как рассказали журналисты программы Схемы, это 22-летняя Татьяна Патинка.

По данным источников Схем в МВД, правоохранители готовят ей подозрение по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). Эта статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, вечером 29 августа в Днепре патрульные остановили автомобиль Jaguar для проверки. Во время беседы между правоохранителями и находившимся в авто произошел конфликт. Водитель начал бить полицейскую, а вскоре напал и на другого патрульного. В результате драки один из копов применил табельное огнестрельное оружие и застрелил мужчину.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.