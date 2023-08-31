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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В ВСУ подтвердили, что в Донецкой области во время выполнения боевого задания разбились два Ми-8

українські Мі-8
Фото: Getty Images

В Вооруженных силах подтвердили, что в Донецкой области во время выполнения боевого задания разбились два украинских вертолета Ми-8. Предварительно известно о шести погибших, но эта информация требует уточнения.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Он рассказал что, трагедия произошла в Краматорском районе. Причины пока неизвестны. Впрочем, есть информация, что в это время российский истребитель Су-35 взлетел, а украинские вертолеты заходили на посадку. Это осуществляется для того, чтобы обезопасить себя от возможного поражения.

– Да, действительно, произошла авиакатастрофа с участием двух вертолетов Ми-8. Они находились на боевом задании. Во время того, как они выполняли задание, в воздухе был вражеский истребитель Су-35, – сказал Евлаш.

Спикер подчеркнул, что данные по количеству погибших еще нуждаются в уточнении.

– Но предварительно уже сообщал начальник пресс-службы 18 отдельной бригады армейской авиации, что их было шестеро, – добавил военный.

Илья Евлаш отметил, что сейчас на месте происшествия работают следователи, они устанавливают детали и обстоятельства авиакатастрофы.

Напомним, накануне вечером стало известно, что 29 августа в бою под Бахмутом погибли шестеро пилотов из 18 отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.

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Источник: РБК-Украина
Авиакатастрофы, Бахмут, Вертолет, Донецкая область, ВСУ
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