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Разрыв печени и ушиб поджелудочной. На Львовщине будут судить офицера, который избил солдата

Разрыв печени и ушиб поджелудочной. На Львовщине будут судить офицера, который избил солдата
Фото: ГБР

На Львовщине завершилось досудебное расследование в отношении офицера, который нанес телесные повреждения подчиненному солдату. Обвинительный акт направлен в суд.

Об инциденте, который произошел в конце июня, на горячую линию ГБР сообщила сестра потерпевшего.

Как выяснили следователи, офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки и таким образом он якобы хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.

– Работники ГБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы в сжатые сроки собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей, провели следственные эксперименты, – говорится в сообщении.

Как подтвердила экспертиза, солдат получил тяжкие телесные повреждения — у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и вернулся на службу.

Для безопасности, согласно закону Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, его перевели в другое подразделение.

Разрыв печени и ушиб поджелудочной. На Львовщине будут судить офицера, который избил солдата
Разрыв печени и ушиб поджелудочной. На Львовщине будут судить офицера, который избил солдата
Разрыв печени и ушиб поджелудочной. На Львовщине будут судить офицера, который избил солдата
Разрыв печени и ушиб поджелудочной. На Львовщине будут судить офицера, который избил солдата
Разрыв печени и ушиб поджелудочной. На Львовщине будут судить офицера, который избил солдата
Разрыв печени и ушиб поджелудочной. На Львовщине будут судить офицера, который избил солдата

Офицера обвиняют в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УКУ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

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Источник: ГБР
ГБР, Львовская область, Украинская армия
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