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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Одна из ракет попала в автодорогу: Россия снова атаковала Краматорск

Одна из ракет попала в автодорогу: Россия снова атаковала Краматорск

Сегодня, 2 сентября, в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.

Об этом информируют в Краматорском городском совете.

— Жители громады находят обломки по городу, в том числе неразорвавшиеся снаряды. Ни в коем случае не приближайтесь к ним, и немедленно сообщайте спасателям по номеру 101. Пока информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.

Местные паблики писали, что одним из ударов РФ по Краматорску повреждено кладбище. Предварительно, город под обстрелом из РСЗО.

Впоследствии корреспонденты Радио Свобода сообщили, что одна из ракет попала в автодорогу в Краматорске.

Обстрел Краматорска Донецкой области 2 сентября 2023 года — что известно об обстреле Донецкой области

Фото: Радіо Свобода

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Радио Свобода

Война в Украине, Взрыв, Краматорск, Російська агресія
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

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