Одна из ракет попала в автодорогу: Россия снова атаковала Краматорск
Сегодня, 2 сентября, в Краматорске Донецкой области прогремели взрывы.
Об этом информируют в Краматорском городском совете.
— Жители громады находят обломки по городу, в том числе неразорвавшиеся снаряды. Ни в коем случае не приближайтесь к ним, и немедленно сообщайте спасателям по номеру 101. Пока информации о пострадавших не поступало, — говорится в сообщении.
Местные паблики писали, что одним из ударов РФ по Краматорску повреждено кладбище. Предварительно, город под обстрелом из РСЗО.
Впоследствии корреспонденты Радио Свобода сообщили, что одна из ракет попала в автодорогу в Краматорске.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Радио Свобода
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