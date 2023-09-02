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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Попали в служебное авто энергетиков: на Сумщине из-за обстрела РФ есть раненые

Попали в служебное авто энергетиков: на Сумщине из-за обстрела РФ есть раненые
Фото: Офис генпрокурора

Россия из минометов атаковала город Середина-Буда Сумской области, из-за чего ранения получили энергетики.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

— По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 10:30 оккупанты с территории Российской Федерации осуществили минометный обстрел города Середина-Буда Шосткинского района. Снаряды попали в служебный автомобиль филиала Шосткинский РЭС АО Сумыоблэнерго, — пишет Офис генпрокурора.

Отмечается, что ранения получили двое энергетиков. В частности была повреждена линия электропередач, два учреждения, местное предприятие.

Попали в служебное авто энергетиков: на Сумщине из-за обстрела РФ есть раненые
Фото: Офіс генпрокурора
Попали в служебное авто энергетиков: на Сумщине из-за обстрела РФ есть раненые
Фото: Офіс генпрокурора
Попали в служебное авто энергетиков: на Сумщине из-за обстрела РФ есть раненые
Попали в служебное авто энергетиков: на Сумщине из-за обстрела РФ есть раненые

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 556-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Російська агресія, Сумская область
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