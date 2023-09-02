Попали в служебное авто энергетиков: на Сумщине из-за обстрела РФ есть раненые
Россия из минометов атаковала город Середина-Буда Сумской области, из-за чего ранения получили энергетики.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
— По данным следствия, 2 сентября 2023 года около 10:30 оккупанты с территории Российской Федерации осуществили минометный обстрел города Середина-Буда Шосткинского района. Снаряды попали в служебный автомобиль филиала Шосткинский РЭС АО Сумыоблэнерго, — пишет Офис генпрокурора.
Отмечается, что ранения получили двое энергетиков. В частности была повреждена линия электропередач, два учреждения, местное предприятие.
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