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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Россия из авиации обстреляла Угледар: ранены 2 человека, еще двое погибли

Россия из авиации обстреляла Угледар: ранены 2 человека, еще двое погибли
Фото: Офис генпрокурора

Армия России нанесла удар по Угледару Донецкой области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Отмечается, что удар, вероятно, нанесли из российской авиации.

— В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена. Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения, — говорится в сообщении.

Раненых с минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами госпитализировали в медицинское учреждение.

Кроме того, взрывы разрушили часть подъезда жилого дома, разрушениям подверглись перекрытия, окна и балконы.

Правоохранители открыли производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, что 2 сентября РФ нанесла удар по Краматорску Донецкой области.

Война в Украине, Угледар, Донецкая область, Російська агресія
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

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