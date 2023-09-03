Россия из авиации обстреляла Угледар: ранены 2 человека, еще двое погибли
Армия России нанесла удар по Угледару Донецкой области.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Отмечается, что удар, вероятно, нанесли из российской авиации.
— В эпицентре попаданий оказалась жилая застройка. В результате взрыва в одной из многоэтажек погибли 43-летний мужчина и его 42-летняя жена. Девятнадцатилетняя дочь супругов и еще одна местная жительница 53 лет получили ранения, — говорится в сообщении.
Раненых с минно-взрывными травмами, контузиями и ушибами госпитализировали в медицинское учреждение.
Кроме того, взрывы разрушили часть подъезда жилого дома, разрушениям подверглись перекрытия, окна и балконы.
Правоохранители открыли производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Напомним, что 2 сентября РФ нанесла удар по Краматорску Донецкой области.
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