Торговал помощью для жителей Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
Правоохранители разоблачили псевдоволонтера, который торговал гуманитарной помощью, присланной в 2022 году из-за рубежа.
Об этом в Telegram сообщила пресс-служба МВД Украины.
— Следователи Нацполиции разоблачили псевдоволонтера. Фигурант продавал медицинские средства, одеяла, матрасы и другие вещи первой необходимости, присланные в 2022 году из-за рубежа, — говорится в сообщении.
Помощь была предназначена жителям Ирпеня, которые пострадали во время оккупации города.
Полицейские провели санкционированные обыски в помещениях, где хранилась гуманитарная помощь.
Среди изъятого — антисептические средства, турникеты, перевязочный материал, медицинские приборы, одежда, детское питание и тому подобное.
В настоящее время проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.
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