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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Торговал помощью для жителей Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера

Торговал помощью для жителей Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
Фото: МВД

Правоохранители разоблачили псевдоволонтера, который торговал гуманитарной помощью, присланной в 2022 году из-за рубежа.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба МВД Украины.

— Следователи Нацполиции разоблачили псевдоволонтера. Фигурант продавал медицинские средства, одеяла, матрасы и другие вещи первой необходимости, присланные в 2022 году из-за рубежа, — говорится в сообщении.

Помощь была предназначена жителям Ирпеня, которые пострадали во время оккупации города.

Торговал помощью для жителей Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
Фото: МВС України
Торговал помощью для жителей Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
Фото: МВС України
Торговал помощью для жителей Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера
Торговал помощью для жителей Ирпеня: полиция разоблачила псевдоволонтера

Полицейские провели санкционированные обыски в помещениях, где хранилась гуманитарная помощь.

Среди изъятого — антисептические средства, турникеты, перевязочный материал, медицинские приборы, одежда, детское питание и тому подобное.

В настоящее время проводятся следственные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.

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Ирпень, Война в Украине, волонтер, Злочинність
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