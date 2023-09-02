Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Происшествия
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину

інтернет-знайомства
Фото: Depositphotos

На Тернопольщине мужчина обратился в отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Житель Львовщины сообщил, что общался с женщиной на сайте знакомств, которая пообещала сходить с ним на свидание за 85 тыс. грн.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

Правоохранители установили, что злоумышленницей оказалась 19-летняя жительница района. На сайте знакомств она зарегистрировалась под чужим именем, а в аккаунте добавила чужие фото. Более того, она оказалась замужем.

34-летнему холостяку пришлись по душе выставленные чужие снимки и и он стал общаться. Женщина была щедра на слова и обещания, но за свидание попросила у него в целом 85 тыс. грн. Мужчина согласился перечислил средства и оказался обманутым.

С заявлением о мошенничестве он обратился в Чертковское районное отделениие полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Читайте также
Мошенница выманила $300 тыс. у директора медцентра за закрытие дела против него
Шахрайка видурила $300 тис. у директора медцентру

Источник: Нацполиция
Інтернет-шахрайство, Нацполиция, Тернопольская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Пытались остановить авто: новые подробности убийства патрульным мужчины в Днепре
Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину
В Виннице СБУ разоблачила более 10 должностных лиц военной медкомиссии и врачей, которые продавали документы уклонистам
Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину
На Тернопольщине депутат за деньги помогал мобилизованным избежать ротации на передовую
Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину
Отобрал автомат и убежал: житель Тернопольщины избил военного
поліція затримала чоловіка, який побив військового

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь