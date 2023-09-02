Выманила 85 тыс. грн за свидание: обманутый житель Львовщины заявил на замужнюю женщину

На Тернопольщине мужчина обратился в отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Житель Львовщины сообщил, что общался с женщиной на сайте знакомств, которая пообещала сходить с ним на свидание за 85 тыс. грн.

Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

Правоохранители установили, что злоумышленницей оказалась 19-летняя жительница района. На сайте знакомств она зарегистрировалась под чужим именем, а в аккаунте добавила чужие фото. Более того, она оказалась замужем.

34-летнему холостяку пришлись по душе выставленные чужие снимки и и он стал общаться. Женщина была щедра на слова и обещания, но за свидание попросила у него в целом 85 тыс. грн. Мужчина согласился перечислил средства и оказался обманутым.

С заявлением о мошенничестве он обратился в Чертковское районное отделениие полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УК Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Источник : Нацполиция

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