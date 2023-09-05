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Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ударом из Урагана уничтожила частный дом на Днепропетровщине

Обстріл Дніпропетровської області 4 вересня 2023

Российские войска обстреляли Великомихайловскую общину и Никополь Днепропетровской области.

По Великомихайловской общине Синельниковского района российские оккупанты вечером выпустили снаряды из Ураганов.

Один из них попал прямо в частный дом, уничтожив его. Еще два дома повреждены.

Пожар в хозяйственном сооружении, которое в результате обстрела охватило огнем, ликвидирован.

Под удар попал также мотоцикл.

Дважды из тяжелой артиллерии враг бил по Никополю.

К счастью, говорит руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, всюду обошлось без пострадавших.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Днепропетровская область
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