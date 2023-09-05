РФ ударом из Урагана уничтожила частный дом на Днепропетровщине
Российские войска обстреляли Великомихайловскую общину и Никополь Днепропетровской области.
По Великомихайловской общине Синельниковского района российские оккупанты вечером выпустили снаряды из Ураганов.
Один из них попал прямо в частный дом, уничтожив его. Еще два дома повреждены.
Пожар в хозяйственном сооружении, которое в результате обстрела охватило огнем, ликвидирован.
Под удар попал также мотоцикл.
Дважды из тяжелой артиллерии враг бил по Никополю.
К счастью, говорит руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, всюду обошлось без пострадавших.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Лысак
Фото: Сергей Лысак
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