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В Харьковской области на взрывных устройствах подорвались три человека

В Харьковской области на взрывных устройствах подорвались три человека

За минувшие сутки на Харьковщине три человека получили ранения в результате подрыва на вражеских минах и снарядах.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В районе села Норцовка Изюмского района в Норцовском лесничестве на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое лесников 25 и 29 лет. Мужчин госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Возле села Ольховатка Купянского района на взрывчатке подорвался гражданский автомобиль. Водитель 59 лет госпитализирован со взрывным ранением.

За минувшие сутки пиротехники ГСЧС на Харьковщине обследовали более 6,8 га территории и обезвредили 53 взрывоопасных предмета.

По данным Минреинтеграции, с начала полномасштабной войны в Украине почти 250 человек погибли, еще около 500 получили ранения в результате подрыва на боеприпасах. Оккупанты маскируют взрывчатку в детские игрушки, бытовые вещи и даже в обычный стаканчик от кофе.

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Фото: Командування Об’єднаних сил ЗСУ

Взрыв, Міна, Харьковская область
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Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
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