Сбросили взрывчатку с дрона: в селе Одрадокаменка ранены двое мужчин

Россияне атаковали с беспилотника двух гражданских мужчин в Одрадокаменке Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, около 09:40 по селу ударила вражеская артиллерия. Ранения получил 50-летний мужчина. Односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти жизнь раненого, но травмы оказались слишком тяжелыми — мужчина умер.

Через 20 мин оккупанты снова атаковали село — взрывной предмет сбросили с беспилотника.

Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин — 58 и 46 лет. Сейчас они находятся в больнице.

deepstatemap

За прошедшие сутки по деоккупированному правобережью Херсонской области россияне совершили 68 обстрелов — выпустили 239 снарядов. Били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, БпЛА, авиации, РПГ и СПГ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 561-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.