Сбросили взрывчатку с дрона: в селе Одрадокаменка ранены двое мужчин
Россияне атаковали с беспилотника двух гражданских мужчин в Одрадокаменке Херсонской области.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, около 09:40 по селу ударила вражеская артиллерия. Ранения получил 50-летний мужчина. Односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти жизнь раненого, но травмы оказались слишком тяжелыми — мужчина умер.
Через 20 мин оккупанты снова атаковали село — взрывной предмет сбросили с беспилотника.
Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин — 58 и 46 лет. Сейчас они находятся в больнице.
За прошедшие сутки по деоккупированному правобережью Херсонской области россияне совершили 68 обстрелов — выпустили 239 снарядов. Били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, БпЛА, авиации, РПГ и СПГ.
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