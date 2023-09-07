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Сбросили взрывчатку с дрона: в селе Одрадокаменка ранены двое мужчин

Сбросили взрывчатку с дрона: в селе Одрадокаменка ранены двое мужчин
Фото: Нацполиция

Россияне атаковали с беспилотника двух гражданских мужчин в Одрадокаменке Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, около 09:40 по селу ударила вражеская артиллерия. Ранения получил 50-летний мужчина. Односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти жизнь раненого, но травмы оказались слишком тяжелыми — мужчина умер.

Через 20 мин оккупанты снова атаковали село — взрывной предмет сбросили с беспилотника.

Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин — 58 и 46 лет. Сейчас они находятся в больнице.

Обстрел села Одрадокаменка — россияне сбросили взрывчатку на мужчинуdeepstatemap

За прошедшие сутки по деоккупированному правобережью Херсонской области россияне совершили 68 обстрелов — выпустили 239 снарядов. Били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, БпЛА, авиации, РПГ и СПГ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 561-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Война в Украине, Вибухівка, Херсонская область
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Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
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