Исключают артиллерию. Полиция подтвердила гибель 16 человек после удара по Константиновке

В результате удара по Константиновке Донецкой области подтверждена гибель 16 человек, а не 17, как сообщалось ранее.

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации Главного управления полиции Донецкой области Александра Гаврилко в эфире национального телемарафона Єдині новини.

— По официальной информации на сейчас, у нас 16 тел погибших. 33 раненых. Сначала была информация о 17 погибших. Когда мы провели тщательный визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам. Сейчас уже почти все идентифицированы, найдены родственники, отобраны ДНК погибших и их родственников, — подчеркнула пресс-секретарь.

По состоянию на вечер четыре тела не были идентифицированы, а по состоянию на утро есть один погибший мужчина, родственники которого еще не появились. Александра Гаврилко призвала не медлить и обратиться к правоохранителям, если кому-то известны люди, которые могли попасть под обстрел.

Также в полиции Донецкой области исключили, что вчерашний обстрел российский враг совершил из артиллерии.

Сейчас эксперты проводят экспертизу по типу примененного вооружения.

— Артиллерию мы пока исключаем, хотя сначала мы предоставляли информацию об артобстреле. Есть несколько версий. Точная информация будет позже, — заявила пресс-секретарь полиции.

Днем 6 сентября российские войска обстреляли рынок в Константиновке. Повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

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