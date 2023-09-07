Валентина Летяк, редактор ленты
3 мин.
Утром очень громко в Мариуполе и в районе Мангуша — было несколько взрывов
Во временно оккупированном Мариуполе утром 7 сентября прогремело два взрыва, а в районе Мангуша — один.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
Ссылаясь на информацию очевидцев, он уточнил, что после взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар за Порт-Сити и вблизи бетонного мини-завода.
Сейчас смотрят
— Оккупанты сообщают о “работе авиации”, однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят. После взрывов подняли авиацию с Приморско-Ахтарского и Ростовского направлений в сторону Запорожья. Подробности устанавливаем, — добавил Андрющенко.
Полномасштабная война в Украине длится уже 560-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Читайте такжеОграничения на выезд для женщин и альтернативный путь для экспорта зерна из Украины: 561-й день войны
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.