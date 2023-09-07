Во временно оккупированном Мариуполе утром 7 сентября прогремело два взрыва, а в районе Мангуша — один.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Ссылаясь на информацию очевидцев, он уточнил, что после взрывов в Мариуполе и районе зафиксирован пожар за Порт-Сити и вблизи бетонного мини-завода.

— Оккупанты сообщают о “работе авиации”, однако это уже настолько типичная ложь, что сами себе не верят. После взрывов подняли авиацию с Приморско-Ахтарского и Ростовского направлений в сторону Запорожья. Подробности устанавливаем, — добавил Андрющенко.

Полномасштабная война в Украине длится уже 560-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

