12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца

В Киевской области приговорен к 12 годам тюрьмы мужчина, который на протяжении нескольких лет развращал 13-летнюю дочь.

Он жил отдельно, поэтому часто приглашал девочку к себе и неоднократно насиловал.

Суд признал его виновным в развращении несовершеннолетних, половых сношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, хранении и распространении изображений порнографического характера (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 УК Украины).

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Осужденному также запрещено занимать должности, связанные с IT-технологиями, или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации любого характера на веб-ресурсах, сроком на 3 года.

Кроме того, в суде доказано, что отец заставлял дочь делать фото и видео порнографического характера и отправлять ему на телефон. Их он продавал пользователям в интернете.

Мужчина во время судебного разбирательства отрицал свою вину, однако на основании собранных доказательств она полностью доказана.

Источник : Офис генпрокурора

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