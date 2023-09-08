Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
В результате удара по рынку в Константиновке погибли супруги: две дочери остались без родителей
Биография
Рустем Умеров — что известно о новом министре обороны Украины
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших – 54
Откусили большую часть корпуса: возле Австралии акулы атаковали катамаран с россиянами
Происшествия
Валентина Летяк, редактор ленты

12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца

12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца
Фото: Depositphotos

В Киевской области приговорен к 12 годам тюрьмы мужчина, который на протяжении нескольких лет развращал 13-летнюю дочь.

Он жил отдельно, поэтому часто приглашал девочку к себе и неоднократно насиловал.

Суд признал его виновным в развращении несовершеннолетних, половых сношениях с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, хранении и распространении изображений порнографического характера (ч. 2 ст. 155, ч. 2 ст. 156, ч. 4, 5 ст. 301 УК Украины).

Сейчас смотрят

Осужденному также запрещено занимать должности, связанные с IT-технологиями, или заниматься деятельностью, связанной с распространением информации любого характера на веб-ресурсах, сроком на 3 года.

Кроме того, в суде доказано, что отец заставлял дочь делать фото и видео порнографического характера и отправлять ему на телефон. Их он продавал пользователям в интернете.

Мужчина во время судебного разбирательства отрицал свою вину, однако на основании собранных доказательств она полностью доказана.

Читайте также
На Киевщине мужчина систематически насиловал собственную дочь – его задержали
12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца

Источник: Офис генпрокурора
Изнасилование, Киевская область, Суд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В бункере и за рулем бронеавто: Блинкен посетил Ягодное и пограничников под Киевом
Ентоні Блінкен у бункері під Києвом
Около 90% украинцев в плену РФ прошли через пытки и изнасилования — генпрокурор
12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца
Суд ЕС впервые согласился снять санкции с российского бизнесмена
алєксандр шульгін
Сбил нацгвардейца на блокпосту: судье Тандыру продлили арест на 60 суток
12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца
В Одесской области 10-летнюю девочку изнасиловал ее родственник
згвалтування, насильство, дівчинка

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (08.09.2023)
12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (08.09.2023)
12 лет за систематическое насилие над дочерью: на Киевщине осудили отца
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь