Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей

По материалам Государственного бюро расследований суд арестовал имущество и 5,5 млн грн запорожского полковника ГСЧС, который наживался на войне.

В июне 2022 года работники ГБР сообщили о подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.

По данным следствия, фигуранты продавали топливо, которое выделялось ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.

Сейчас смотрят

— Хищения горючего были настолько масштабными, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма убытков государства составляет более 2,3 млн грн. Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС, — сообщили в ГБР.

По ходатайству ГБР суд арестовал земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ, автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF и его банковские счета.

Кроме этого, решением суда арестованы денежные средства фигуранта — более 5,5 млн грн (в гривневом эквиваленте).

Также арестован и передан в управление АРМА 1 млн грн подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать топливо.

Сейчас полковник ГСЧС отстранен от должности. Решением суда ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Досудебное следствие продолжается.

Фигуранты дела подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. ч. 4,5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Источник : ГБР

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.