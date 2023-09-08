Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
По материалам Государственного бюро расследований суд арестовал имущество и 5,5 млн грн запорожского полковника ГСЧС, который наживался на войне.
В июне 2022 года работники ГБР сообщили о подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.
По данным следствия, фигуранты продавали топливо, которое выделялось ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.
— Хищения горючего были настолько масштабными, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма убытков государства составляет более 2,3 млн грн. Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС, — сообщили в ГБР.
По ходатайству ГБР суд арестовал земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ, автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF и его банковские счета.
Кроме этого, решением суда арестованы денежные средства фигуранта — более 5,5 млн грн (в гривневом эквиваленте).
Также арестован и передан в управление АРМА 1 млн грн подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать топливо.
Сейчас полковник ГСЧС отстранен от должности. Решением суда ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Досудебное следствие продолжается.
Фигуранты дела подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. ч. 4,5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
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