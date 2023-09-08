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Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей

Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Фото: ГБР

По материалам Государственного бюро расследований суд арестовал имущество и 5,5 млн грн запорожского полковника ГСЧС, который наживался на войне.

В июне 2022 года работники ГБР сообщили о подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его сообщников.

По данным следствия, фигуранты продавали топливо, которое выделялось ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей.

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— Хищения горючего были настолько масштабными, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма убытков государства составляет более 2,3 млн грн. Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС, — сообщили в ГБР.

По ходатайству ГБР суд арестовал земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ, автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF и его банковские счета.

Кроме этого, решением суда арестованы денежные средства фигуранта — более 5,5 млн грн (в гривневом эквиваленте).

Также арестован и передан в управление АРМА 1 млн грн подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать топливо.

Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей
Обустроил АЗС во дворе дома. Суд арестовал имущество полковника ГСЧС, который продавал топливо для эвакуации людей

Сейчас полковник ГСЧС отстранен от должности. Решением суда ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога. Досудебное следствие продолжается.

Фигуранты дела подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч. ч. 4,5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

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Источник: ГБР
Бензин, ГБР, Дизельне пальне, ДСНС, Запорожская область
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