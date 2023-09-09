В районе Старого Крыма прогремела серия мощных взрывов: что известно

Сегодня утром вблизи населенного пункта Старый Крым, что в оккупированном Крыму, прогремела серия из очень громких взрывов.

Об этом сообщают местные жители.

Что именно произошло — пока неизвестно, однако отмечается, что местные оккупационные власти не предупреждали о плановом уничтожении боеприпасов.

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По словам местных, сначала прогремело два мощных взрыва, а через некоторое время — снова два.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 563-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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