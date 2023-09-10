Дым поднимается до сих пор: в Тернополе с ночи тушат пожар на заводе

Ночью 10 августа в Тернополе произошел масштабный пожар. Дым над городом поднимается до сих пор.

В ГСЧС Украины в Тернопольской области сообщается, что в городе ночью загорелся завод пенопласта на ул. Микулинецкая.

— Сегодня ночью, в 03:05, на номер экстренного вызова 101 поступило сообщение о масштабном пожаре на одном из тернопольских предприятий на ул. Микулинецкой, — говорится в сообщении.

Установлено, что ориентировочная площадь пожара составляет около 9 тыс. м. кв. Пламя охватило одноэтажное здание общей площадью 13 тыс. м. кв., со стенами из сэндвич-панелей и металлическим покрытием на металлических фермах. Отмечается, что помещение заполнено пенопластом.

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По состоянию на 05:45 спасателям удалось локализовать пожар, и ликвидация продолжается.

Пострадавших в результате пожара не обнаружено. Причины возгорания устанавливаются.

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