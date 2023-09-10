В Киевской области раздаются взрывы из-за атаки российских БпЛА

Взрывы, которые можно услышать в Киевской области, являются работой противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

— В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях и других безопасных местах во время сигнала воздушной тревоги, — говорится в сообщении.

Перед этим в Воздушных силах сообщали о приближении вражеских беспилотников в сторону Киевской области. Параллельно была объявлена воздушная тревога.

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В Киевской ОВА призвали также придерживаться информационной тишины — не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.

Посмотрите на интерактивную карту воздушных тревог на Фактах ICTV, чтобы узнать, стоит ли в вашем регионе пройти в укрытие.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 564-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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