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Валентина Летяк, редактор ленты

Первые минуты после удара по ТЦ в Никополе — с бодикамер полицейских

Первые минуты после удара по ТЦ в Никополе — с бодикамер полицейских

Бодикамеры полицейских Никополя зафиксировали последствия российской атаки по городу 11 сентября.

Видео с первыми минутами после удара из ракетных систем залпового огня по торговому центру города обнародовало МВД Украины.

По его данным, обстрел Никополя Днепропетровской области из тяжелой артиллерии продолжался почти целый день и после полуночи.

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На этих кадрах видно, как раненым оказывают первую помощь и госпитализируют в больницу.

По состоянию на сегодня известно, что в результате нескольких атак РФ по Никополю 11 сентября травмированы три человека, повреждено здание торгового центра, админздание, учебное заведение, магазин, частное предприятие, пятиэтажный жилой дом, а также частные дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, газопроводы и линии электросетей.

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Первые минуты после удара по ТЦ в Никополе — с бодикамер полицейских

Фото: Днепропетровская ОВА

Война в Украине, Днепропетровская область, МВД, Никополь, Ракетные удары России, Російська агресія
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