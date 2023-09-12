Первые минуты после удара по ТЦ в Никополе — с бодикамер полицейских
Бодикамеры полицейских Никополя зафиксировали последствия российской атаки по городу 11 сентября.
Видео с первыми минутами после удара из ракетных систем залпового огня по торговому центру города обнародовало МВД Украины.
По его данным, обстрел Никополя Днепропетровской области из тяжелой артиллерии продолжался почти целый день и после полуночи.
На этих кадрах видно, как раненым оказывают первую помощь и госпитализируют в больницу.
По состоянию на сегодня известно, что в результате нескольких атак РФ по Никополю 11 сентября травмированы три человека, повреждено здание торгового центра, админздание, учебное заведение, магазин, частное предприятие, пятиэтажный жилой дом, а также частные дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, газопроводы и линии электросетей.
Фото: Днепропетровская ОВА
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