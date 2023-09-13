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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В Волгоградской области упал самолет Су-24 — СМИ

Су 24
Фото: Depositphotos

В Волгоградской области потерпел крушение самолет Су-24.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, самолет упал в Калачевском районе в 5 км от хутора Лошки.

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О причинах авиакатастрофы не сообщается.

В Волгоградской области упал самолет Су-24 — СМИ

Фото: Google Maps

Напомним, что в России в последнее время самолеты терпят крушения довольно часто. Так, в конце августа в Тверской области разбился частный самолет.

Кроме того, 12 сентября в России пассажирский самолет совершил экстренную посадку в поле в Новосибирской области.

Авиакатастрофы, Літаки, літаки РФ, Росія
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