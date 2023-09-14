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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Четырем военным РФ, которые убили охранника Новуса в Буче, сообщено о подозрении

Буча, тіло вбитого мирного мешканця
Фото: УНИАН

Четырем военнослужащим вооруженных сил РФ, которые убили охранника Новуса в Буче, сообщено о подозрении.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Это два командира, солдат, заряжавший самоходные артиллерийские орудия и старший разведчик-дальномер 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ. Им инкриминируют совершение нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УКУ).

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По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск по Буче старший офицер самоходной артбатареи отдал приказ подчиненным военнослужащим РФ идентифицировать всех, кто был одет в черную одежду, как врагов.

– Такая инструкция по идентификации врага могла привести к случайным жертвам среди гражданских лиц, поскольку многие из них могли носить атрибуты черного цвета. Из-за того, что в приказе не был соблюден принцип различения, командир батареи нарушил нормы международного гуманитарного права. Российские военные получив преступный приказ, согласились его выполнить. При этом опирались на принцип круговой поруки в военном формировании, – рассказали в Офисе генпрокурора.

Солдаты 1-й самоходной артиллерийской батареи заметили возле магазина Новус в Буче мужчину, который был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением Охрана Новус. Охранник не имел оружия и не представлял никакой угрозы для оккупантов.

Четырем военным РФ, которые убили охранника Новуса в Буче, сообщено о подозрении

Фото: Офіс генпрокурора

Однако во исполнение преступного приказа командира они открыли огонь из автоматического огнестрельного оружия по гражданскому. В результате действий российских военных мужчина получил ранение, от которого скончался.

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Источник: Офис генпрокурора
Буча, Война в Украине, Військові злочини, Офис генпрокурора, Російська агресія
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