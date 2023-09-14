Под Мариуполем громко: в районе Ялты и Юрьевки работает ПВО оккупантов
В Мариупольском районе Донецкой области утром 14 сентября раздаются взрывы. По предварительным данным, вблизи населенных пунктов Ялта и Юрьевка работает противовоздушная оборона оккупантов.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Ночью 14 сентября о взрывах сообщали также в Евпатории и близлежащих селах на территории временно оккупированного Крыма.
По словам очевидцев, дроны попали в российскую установку противовоздушной обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Deep State
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