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Валентина Летяк, редактор ленты

Под Мариуполем громко: в районе Ялты и Юрьевки работает ПВО оккупантов

Вибухи під Маріуполем 14 вересня

В Мариупольском районе Донецкой области утром 14 сентября раздаются взрывы. По предварительным данным, вблизи населенных пунктов Ялта и Юрьевка работает противовоздушная оборона оккупантов.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Ночью 14 сентября о взрывах сообщали также в Евпатории и близлежащих селах на территории временно оккупированного Крыма.

По словам очевидцев, дроны попали в российскую установку противовоздушной обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 568-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Фото: Deep State

Война в Украине, Взрыв, Донецкая область, Мариуполь, Російська агресія
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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