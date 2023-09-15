В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника
В селе Прислуч Ровенской области учитель физкультуры побил ученика ногами.
Видео избиения ребенка появилось в сообществе Типове Березне в Instagram.
Общественный деятель Андрей Смолий утверждает, что на чрезвычайное происшествие уже отреагировали правоохранители.
Видео, как разъяренный педагог дает пинков парню, полицейские обнаружили около 11:00 15 сентября, когда мониторили ситуацию в сети.
Работники ювенальной превенции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.
Тем временем в сети продолжается оживленное обсуждение избиения в школе в Ровенской области.
Многие пользователи узнали в мужчине на видео своего бывшего учителя и оправдывают его действия.
В частности, местные утверждают, что знают учителя физкультуры как хорошего человека, а в случившемся обвиняют мальчика, который, по их убеждению, “довел” педагога.
Источник: Типове Березне, Андрей Смолий
Фото: Типове Березне
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко