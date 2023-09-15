В Ровенской области учитель физкультуры побил ногами школьника

В селе Прислуч Ровенской области учитель физкультуры побил ученика ногами.

Видео избиения ребенка появилось в сообществе Типове Березне в Instagram.

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Общественный деятель Андрей Смолий утверждает, что на чрезвычайное происшествие уже отреагировали правоохранители.

Видео, как разъяренный педагог дает пинков парню, полицейские обнаружили около 11:00 15 сентября, когда мониторили ситуацию в сети.

Работники ювенальной превенции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.

Тем временем в сети продолжается оживленное обсуждение избиения в школе в Ровенской области.

Многие пользователи узнали в мужчине на видео своего бывшего учителя и оправдывают его действия.

В частности, местные утверждают, что знают учителя физкультуры как хорошего человека, а в случившемся обвиняют мальчика, который, по их убеждению, “довел” педагога.

Источник: Типове Березне, Андрей Смолий

Фото: Типове Березне

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