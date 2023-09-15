Атака дронами: после взрывов в Винницкой области в Хмельницкой работает ПВО
Российские войска уже четвертый час атакуют Украину ударными беспилотниками.
Ориентировочно в 06:20 громкие взрывы начались в Винницкой области.
Еще через 20 минут мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Хмельницкой области.
Обновлено в 06:52. Воздушные силы ВСУ подтвердили работу противовоздушной обороны в Хмельницкой области и призвали местных жителей не покидать укрытий.
В данный момент угроза применения БпЛА, кроме Винницкой, существует для ряда западных областей.
Отметим, что сначала в 03:29 Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности жителей Николаевской и Херсонской областей.
Затем угроза распространилась и на Днепропетровскую область.
Дальше сирены сработали в центральных регионах.
В полшестого утра группа вражеских ударных дронов из воздушного пространства Винницкой области направилась в северо-западном направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Воздушные силы ВСУ
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