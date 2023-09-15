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Татьяна Забожко, редактор ленты

Атака дронами: после взрывов в Винницкой области в Хмельницкой работает ПВО

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Российские войска уже четвертый час атакуют Украину ударными беспилотниками.

Ориентировочно в 06:20 громкие взрывы начались в Винницкой области.

Еще через 20 минут мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Хмельницкой области.

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Обновлено в 06:52. Воздушные силы ВСУ подтвердили работу противовоздушной обороны в Хмельницкой области и призвали местных жителей не покидать укрытий.

В данный момент угроза применения БпЛА, кроме Винницкой, существует для ряда западных областей.

Обстрел Украины БпЛА 15 сентября 2023 года — взрывы в Винницкой и Хмельницкой областях

Отметим, что сначала в 03:29 Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности жителей Николаевской и Херсонской областей.

Затем угроза распространилась и на Днепропетровскую область.

Дальше сирены сработали в центральных регионах.

В полшестого утра группа вражеских ударных дронов из воздушного пространства Винницкой области направилась в северо-западном направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 569-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Источник: Воздушные силы ВСУ

Безпілотники, Винницкая область, дрон, Дрони, Хмельницкая область, Черновицкая область
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