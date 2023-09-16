В Буче под колесами электропоезда погибла 17-летняя девушка
15 сентября около 18:20 в Буче, что в Киевской области, электропоезд сбил 17-летнюю девушку — она погибла.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
О трагедии правоохранителей известили свидетели.
Полицейские предварительно установили, что девушка в неустановленном месте перебегала железнодорожные пути. В это время машинист сигналил и начал экстренно тормозить, однако девушка все равно попала под поезд.
Она получила травмы, несовместимые с жизнью.
По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего гибель людей (ч. 3 ст. 276 УКУ), следователи начали досудебное расследование.
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